Москва, 27 апреля, 2018, 20:47 — ИА Регнум. В Госдуме назвали фейком очередной доклад о вмешательстве РФ в выборы в США, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русское вмешательство

«Комитет по разведке палаты представителей конгресса США выдал на-гора новую фейковую новость и в очередной раз обвинил Россию во влиянии на американские выборы, начиная с 2015 года. Не удивлюсь, если американские деятели в следующий раз найдут российский след в разжигании гражданской войны между севером и югом США», — дал оценку глава комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Никаких разумных свидетельств и подтверждений вмешательства России в выборы президента США, как всегда, никто не привел, что уже не вызывает удивления, подчеркнул парламентарий.

«Только оскорбительные для независимых RT и Sputnik ярлыки типа «медиапропаганда», необоснованные возгласы в адрес нашей страны о псевдо-«подрыве западных демократий» и явное разочарование в отсутствии «сговора» между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлем», — заявил он.

Железняк уверен, что каждая следующая подготовка к электоральному циклу в США будет сопровождаться новой волной антироссийской истерии, для которой не требуются никакие доказательства, только громкие абсурдные заявления и голословные обвинения.

Документ посвящен якобы имевшему место вмешательству российских властей в политические процессы в США и Европе и возможному сговору предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Кремлем. Авторы доклада пришли к выводу, что российские спецслужбы пытались повлиять на президентские выборы в США.