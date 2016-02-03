Минск, 3 февраля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Созданный в поддержку Александра Лукашенко и финансируемый из госбюджета «Белорусский республиканский союз молодёжи» занят написанием поздравительных открыток «кумирам» согласно утверждённому и доведённому до «первичек» списку в рамках акции «За любимую Беларусь!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Одним из популярных в молодежной среде праздников стал День святого Валентина, который по традиции во многих странах отмечается 14 февраля. Символом этого праздника являются «валентинки» (праздничные поздравления, пожелания), стилизованные в форме сердца», — сказано в концепции акции «За любимую Беларусь!», которую БРСМ намерен провести с 12 по 14 февраля.

В рамках акции предусмотрена «организация «почтовых» ящиков «Валентинка моему кумиру». В социальных группах опубликован «Примерный список для написания валентинок кумирам», в котором значатся: Александру Лукашенко, председатель Совмина Андрей Кобяков и его заместитель Наталья Кочанова, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, глава Администрации президента Александр Косинец и его заместитель (до назначения на эту должность — 1-й секретарь ЦК БРСМ) Игорь Бузовский.

В этом же списке предшественник Бузовского на посту руководителя БРСМ, ныне возглавляющий Федерацию профсоюзов Белоруссии Михаил Орда, а также печально известные «белорусизаторы» — министр образования Михаил Журавков, министр культуры Борис Светлов и его первый заместитель Ирина Дрига, министр труда и соцзащиты Марианна Щёткина, а также другие чиновники. Среди них почему-то не оказалось руководителя главного идеологического управления Администрации президента — помощника президента по идеологии Всеволода Янчевского.

Отдельно в списке указаны руководители госагитпропа. Среди них — глава печатного органа Администрации президента Павел Якубович, глава госинформагентства БелТА Дмитрий Жук, директор представительства телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов, председатель Белтелерадиокомпании («литвин», сторонник легализации наркомании и проституции) Геннадий Давыдько и другие. В списке также отмечены «популярные телеведущие», среди которых некто Евгений Дашковский, сотрудники гостелевидения (видимо, об этом свидетельствует пометка «БТ») и ещё с десяток персон, назначенных «кумирами».

Особенностью заявленной акции является их совместимость с «христианскими ценностями» в основе государственной идеологии, что декларируется в учебниках по «Основам идеологии белорусского государства». Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что государственной идеологии в Белоруссии нет, но её «необходимо строить на фундаменте христианских ценностей».

«Не сотвори себе кумира» — так звучит одна из самых цитируемых библейских заповедей, предписывающая также не служить и не поклоняться сотворённым кумирам. Христос, пришедший «исполнить закон» (во что безусловно верят христиане), в своей знаменитой Нагорной проповеди предостерёг: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь».

Как сообщало ИА REGNUM, Совмин Белоруссии постановлением №51 от 25 января утвердил «Республиканский план мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры». В разделе «Политическая культура. Воспитание патриотического самосознания граждан» значится «Организация и проведение праздника «День вышиванки» в городе Минске». Проведение «Дня вышиванки» назначено на июль, а ответственными исполнителями указаны Минкультуры, Мингорисполком и БРСМ. Созданной в поддержку Александра Лукашенко молодёжной организации, согласно перечню мероприятий утверждённого правительством плана, подвергнутого критике, отводится важная роль в реализации государственных агитационно-пропагандистских мероприятий.

Отметим также, что Католическая церковь подчёркивает отсутствие отношения светского «Дня святого Валентина» к религиозной традиции и, более того — указывает на языческие корни данного мероприятия, известного также как «День всех влюблённых». Такого же отношения к данному «празднику», насаждаемому в общественном сознании со времён «перестройки», придерживается и Православная церковь. Тем не менее многие СМИ увязывают данный «праздник» с католической традицией и способствуют его коммерциализации.