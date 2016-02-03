Москва, 3 февраля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Никаких распоряжений по проработке вопроса о введении дополнительного сбора для работающих граждан не поступало, сообщила 3 февраля представитель Пенсионного фонда России Марита Нагога. «Мы не располагаем информацией о том, что ведутся какие-либо работы по введению нового платежа», — заявила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

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«Принятие такого решения требует длительного общественного и государственного обсуждения, в том числе в правительстве, в Федеральном собрании, тщательных расчетов и оценки социально-экономических эффектов», — подчеркнула Нагога.

Вопрос о дополнительных платежах на уровне министров поднимается далеко не первый раз, напомнила она: «Предложения по минимизации трансфертов из госбюджета обсуждаются всегда, в том числе и за счет изменения тарифной политики, но сегодня никаких новых решений нет».

Она также подчеркнула, что утверждённый бюджет фонда позволит выполнить все публичные нормативные обязательства по выплате пенсий и социальных пособий.

Напомним, ранее о возможном введении дополнительного сбора в Пенсионный фонд сообщили СМИ со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников. По данным издания «Ведомости», в отношении платежа работодателей рассматривались два основных варианта. Первый — введение единого платежа со всего фонда оплаты труда. Второй — увеличение вдвое до 20% пенсионного взноса с заработков, превышающих 796 000 рублей.

Узнать итоги обсуждения изданию не удалось. Представители Минтруда, Минфина и Минэкономразвития не смогли предоставить комментарии. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова не была доступна для журналистов.