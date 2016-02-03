Ярославль, 3 февраля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. 3 февраля состоялось заседание регионального совета Ярославского регионального отделения партии «Родина», на котором было принято решение о выдвижении Владимира Денисова в качестве партийного кандидата на выборы главы городского округа Рыбинск. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского регионального отделения партии «Родина» Александр Миклин

фото с официального сайта партии «Родина»

«Мы провели заседание регионального совета в присутствии представителя облизбиркома и соответствующих служб. Голосование было тайным. На заседании совета присутствовали 8 членов из 9, 7 из них в ходе тайного голосования поддержали выдвижение Владимира Денисова на пост мэра Рыбинска», — рассказал Александр Миклин.

В региональном руководстве «Родины» подчёркивают, что решение о поддержке Владимира Денисова прежде всего связано с желанием партии иметь сильного кандидата в городе, где сосредоточено большое количество предприятий оборонного комплекса, при этом считают, что конструктивное соперничество с «Единой Россией» пойдёт только на пользу.

«Партия «Родина» не является оппозицией, она — альтернатива, оппонирующая сила. На праймериз «Единой России» Владимира Денисова поддержало большое количество людей, и рыбинцев нельзя лишить на этих выборах права голосовать за своего кандидата. Предвыборная программа будет содержательная, конструктивная — мы не сторонники огульной критики. В этом наша главная цель — конструктивный диалог и создание политической альтернативы. Конечно, если этап регистрации кандидата пройдет без проблем, то мы пойдем на победу», — подчеркнул Александр Миклин.

Вопрос регистрации Владимира Денисова, как кандидата от «Родины» далеко не праздный, учитывая с какими проблемами обычно сталкиваются во время этого процесса почти все оппозиционные партии и самовыдвиженцы. Но выдвиженцу «Родины», видимо, не придётся собирать подписи. Несмотря на то, что в Ярославской области партия не является приоритетной, на основании ч.4 ст.50 областного закона о выборах она может обойтись без этой процедуры.

Тем не менее, в ярославском отделении «Родины» готовы и к возможным проблемам.

«Если кандидат не будет зарегистрирован или будет снят, да и в случае его проигрыша на выборах, я не исключаю возможности выдвижения Владимира Денисова от партии «Родина» по 195 одномандатному округу на выборах депутатов Государственной Думы в сентябре этого года. Представитель оборонного города от партии «Родина» в Федеральном Собрании очень пригодится», — отметил Александр Миклин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 февраля проигравший праймериз «Единой России» Владимир Денисов заявил о своём выходе из «партии власти», однако, в исполкоме «Единой России» утверждают, что заявления от Денисова им пока не поступало.

Владимиру Денисову 45 лет, он работает председателем комитета Ярославской областной думы по финансам, бюджету и налогообложению. Трижды, в 2007, 2008 и 2013 годах избирался депутатом Ярославской областной думы по одномандатному избирательному округу № 15, с 2000 года являлся депутатом рыбинского городского совета.