Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Прямая трансляция 88-й церемонии «Оскар-2016» из театра Долби в Лос-Анджелесе продолжается. В номинации «Лучший актёр» «Оскара» был удостоен Леонардо Ди Каприо, исполнитель роли охотника Хью Гласса в фильме «Выживший».

Цитата из к/ф «Выживший». реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Леонардо Ди Каприо в роли Хью Гласса

Цитата из к/ф «Выживший». реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Взгляд

«Оскар» достался актёру не просто. До нынешней церемонии Ди Каприо уже был четырежды номинирован на Премию американской киноакадемии как «Лучший актёр» — в 1994, 2005, 2007 и 2014 годах, однако обладателем статуэтки так и не стал. Не получил Ди Каприо и «Оскара» за продюсирование знаменитой криминальной драмы «Волк с Уолл-стрит», так как лучшим фильмом в 2014 году стала картина МакКуина «12 лет рабства».

Цитата из к/ф «Выживший». реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Нежность

Леонардо Ди Каприо решил стать актёром в 14 лет, тогда он начал сниматься в рекламных роликах и в нескольких сериалах типа «Санта Барбары». Его дебютом в полнометражном кино стал комедийный фильм ужасов «Зубастики 3». Первый успех пришёл к Ди Каприо в 1993 году, когда он сыграл умственно отсталого Арни в драме «Что гложет Гилберта Грэйпа». Картина имела успех у критиков, а за роль Арни Ди Каприо был впервые номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

Цитата из к/ф «Выживший». реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Спасение

Мировую популярность актёру принёс «Титаник» Кэмерона, но именно с него и начались «оскаровские» неудачи актёра. Фильм стал главным культурным событием 1997 года и получил 11 премий «Оскар», однако сам Ди Каприо в номинации «Лучшая мужская роль» выдвинут не был. Тогда церемония сопровождалась скандалом, в знак протеста более 200 поклонников актёра обратились в Академию с претензиями.

Цитата из к/ф «Выживший». реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Путь

Несмотря на отсутствие «Оскара», именно роль в «Титанике» выдвинула Лео в ряды самых высокооплачиваемых актёров Голливуда, а в 1997 году Ди Каприо был включен в список 50 самых красивых людей мира по версии журнала People.

Цитата из к/ф «Выживший». реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Зоркий глаз

Вестерн-триллер «Выживший» был снят по одноимённому роману Майкла Панке 2013 года и частично основан на жизни маунтинмена Хью Гласса. События разворачиваются на северо-западе Америки в начале XIX века. Раненный медведицей охотник Хью Гласс (Леонардо Ди Каприо) становится жертвой предательства и вынужден бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, чтобы выжить и отомстить.

Цитата из к/ф «Выживший». реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Думы

На сегодняшний день фильм уже получил более 30 различных наград, в числе которых три премии «Золотой глобус» и «Оскар».

В номинации «Лучший актёр» конкуренцию Ди Каприо составили:

Мэтт Деймон за роль Марка Уотни в фильме «Марсианин»;

Брайан Крэнстон за роль Далтона Трамбо в фильме «Трамбо»;

Майкл Фассбендер за роль Стива Джобса в фильме «Стив Джобс»;

Эдди Редмэйн за роль Эйнара Вегенера / Лили Эльбе в фильме «Девушка из Дании».

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Прямая трансляция 88-й церемонии проходит в ночь с 28 на 29 февраля с 02:30 по московскому времени. На красной ковровой дорожке в театре Долби в США собрались все звезды кино. Ведущий церемонии «Оскара» — знаменитый комик и актёр Крис Рок, ещё в 2005 году успешно зарекомендовавший себя в этой роли. Напомним, в прошлом году роль ведущего не менее удачно выполнял актёр Нил Патрик Харрис, сыгравший несравненного Барни Стинсона в телесериале «Как я встретил вашу маму».