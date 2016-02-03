Одесса, Украина, 3 февраля, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Одесский городской совет сегодня, 3 февраля, признал Россию «агрессором», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

inchlive.com Костер

За соответствующий меморандум проголосовали 45 из 63 депутатов горсовета.

«Действия Российской Федерации в соответствии с нормами международного права являются актом агрессии по отношению к нашей стране, что подтвердил 17 декабря 2015 года президент России Владимир Путин своим заявлением о присутствии военных специалистов России на территории Донбасса», — сказано в тексте документа.

Как после голосования заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, такое решение необходимо для усиления обороноспособности страны.

«Я не хочу комментировать, что сейчас было. Это неправильно. Наши поступки и политические заявления — это всего лишь часть работы, которую должна делать городская власть. Мы с вами должны крепить обороноспособность страны. Мы делаем это для того, чтобы наши защитники чувствовали себя уверенно. У каждого есть своя задача. Нет ничего более важного, чем когда офицер, выполняя боевую задачу, чувствует, что в тылу все хорошо», — сказал Труханов.

Напомним, до этого горсовет Одессы трижды отказывался признавать Россию агрессором — или не собирался кворум, или не находилось голосов в поддержку такого решения. В последний раз горсовет не смог принять решение даже под давлением губернатора Саакашвили накануне местных выборов.

Сейчас меморандум внесли на сессию горсовета в оперативном режиме в качестве «общественной инициативы» от Самообороны и «Правого сектора». При этом заранее вопрос не был включен в повестку дня сессии.

«Одесский городской совет слился под требования Киева и проголосовал за признание РФ страной-агрессором», — так прокомментировал решение горсовета политический эксперт Семен Уралов.

«Поступок, конечно, подленький: потому что это всего лишь еще одно полено в костер гражданской войны. Что, собственно, еще раз доказывает нам, что подстрекателей надо вешать. Но это по законам военного время. А на улице гибридный мир, поэтому многие из 43 депутатов горсовета города-героя Одессы продолжат вести дела с российскими компаньонами. Решение одесского горсовета правильно рассматривать как ритуальное действие — вассальную клятву Киеву и желание встроиться в систему. Одесские элитарии послали маячок: «Мы свои, мы хотим, как и раньше, договариваться и не мешать друг другу зарабатывать». Обычное поведение обычного депутата горсовета Одессы любого созыва. Среди этих одесситов с депутатскими корочками вы обязательно найдете людей, клявшихся в братской любви к России и русскому народу, носивших георгиевские ленты и соблюдавших прочие «ватные атрибуты», — заявляет эксперт.