Москва, 3 февраля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. ОНФ проконтролирует работу региональных операторов по обращению с мусором. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»), представляющий ОНФ. «Мы с коллегами по ОНФ обязательно проконтролируем, чтобы работа региональных операторов по обращению с отходами была прозрачной и чтобы ответственные жители, которые сортируют мусор, действительно платили меньше», — заверил парламентарий, комментируя предложение указывать плату за сбор мусора отдельно строкой в платежке ЖКУ.

madeinpiter.com Мусорная куча

Депутат уточнил: речь не идет о каком-то дополнительном налоге. «Сумма из одной части платежки всего лишь переносится в другую, в частности, в раздел коммунальные услуги. Конечно, такие вещи надо четко разъяснять людям, чтобы не было недопонимания», — отметил он.

Огуль поддержал идею уменьшать платеж за вывоз мусора для тех, кто будет сортировать отходы. «Мы все еще остаемся одной из немногих стран, где жители изначально не сортируют мусор. Как известно, в большинстве развитых государств отходы уже давно собираются в разные контейнеры, причем для сознательных граждан существуют специальные стимулирующие программы», — напомнил он. «Так что мы идем цивилизованным путем, и сегодняшнее предложение Минстроя прежде всего направлено на то, чтобы дисциплинировать людей. Сортировка мусора будет выгодна и тем, кто сдает отходы, и тем, кто их перерабатывает, кроме того, это уменьшит загрязнение окружающей среды», — указал парламентарий.

«Теперь главное, чтобы эти начинания были грамотно реализованы и чтобы нерадивые исполнители не превратили благое дело в средство для наживы», — заключил Огуль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии со вступившим 1 января 2016 года в силу законом об отходах коммунальная услуга по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов будет прописываться отдельной строкой в квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Эта услуга станет реализовываться через регионального оператора. Единый оператор — монополист — должен быть выбран до 1 января 2017 года. Тариф будет рассчитываться не от общей площади, а от количества проживающих в квартире. В СМИ назвали нововведение «налогом на мусор».