Ярославль, 3 февраля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Ярославское отделение Российской Партии Пенсионеров рассматривает вопрос об участии в выборах мэра Рыбинска. По имеющейся у ИА REGNUM информации, кандидатом от «пенсионеров» на пост главы Рыбинска может стать главный редактор газеты «Вечерний Ярославль Александр Симон.

Александр Симон

«Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу пока не подам документы в избирательную комиссию. Но принять участие в выборах мэра Рыбинска я действительно планирую», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам Александр Симон.

Александр Симон — достаточно известная фигура в ярославской политике. В 2000 — 2004 годах он был депутатом муниципалитета г. Ярославля, позже принимал участие во многих избирательных кампаниях разного уровня. Возглавлял региональные отделения партий «Либеральная Россия», «Яблоко», в 2014 году претендовал от партии «Коммунисты России» на пост главы городского поселения Лесные Поляны, но зарегистрирован не был. Последней избирательной кампанией Александра Симона было участие в дополнительных выборах депутатов муниципалитета Ярославля, которые проходили в сентябре 2015 года. Александр Симон занял третье место в одномандатном избирательном округе № 8, получив 10,68% голосов избирателей.

Российская Партия Пенсионеров не имеет права выдвижения кандидата без сбора подписей в его поддержку. Таким образом для участия в выборах Александру Симону необходимо собрать 827 подписей.

В 2013 году Александр Симон уже принимал участие в выборах мэра Рыбинска, тогда он был выдвинут политической партией РПР-ПАРНАС и набрал 3,29% голосов избирателей.