Ново-Огарево, Московская область, 3 февраля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Клубом лидеров заявил, что в России не может быть никакой иной объединяющей идеи, кроме патриотизма. «Это и есть национальная идея», — считает глава государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин подчеркнул, что бизнес, чиновники и все граждане России работают для того, чтобы страна становилась сильнее. «Потому что, если так будет, каждый гражданин будет жить лучше, — сказал Путин. — И достаток будет больше, и комфортнее будет и т.д. Это и есть национальная идея».

Таким образом, национальная идея связана с объединяющим началом, а не с работой какой-либо партии или общественной структуры. Для внедрения национальной идеи нужно «сознание и постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях, постоянно».