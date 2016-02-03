Пекин, 3 февраля, 2016, 15:34 — ИА Регнум.

Представитель американского книжного издательства Tor Books сообщил, что за прошлый год на территории США было продано более 110 тыс. экземпляров романа «Проблема трех тел», автором которого является известный китайский писатель-фантаст Лю Цысинь. Роман «Проблема трех тел» стал первым китайским бестселлером в США.

realmsofbooks.ru «Проблема трёх тел» — фрагмент обложки

«Проблема трех тел» является первой частью трилогии «Память о прошлом Земли». В 2015 г. Лю Цысинь был награжден престижной литературной премией Хьюго за первую часть трилогии. Суммарный тираж всех трех частей на китайском языке превысил 1 млн копий. Роман «Проблема трех тел» стал самой продаваемой книгой в Китае в 2015 г., пишет «Сина синьвэнь».

Впервые роман был переведен на английский язык в 2014 г., спустя год появились английские переводы 2 и 3 части трилогии. Во второй половине 2016 г. публике будет представлена экранизация романа, съемки которой начались в 2015 г. в Китае.