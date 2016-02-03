Вашингтон, 3 февраля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Адмирал ВМС США Джон Ричардсон заявил, что Индия и США добились успехов в переговорах по совместному созданию авианосца для Индии, сообщает Reuters.

flot2017.com Авианосец ВМФ США «Нимиц»

По словам военного, стороны провели переговоры по ряду вопросов, связанных с созданием авианосца следующего поколения, от его конструкции до постройки.

«Мы добились определенного прогресса», — заявил он.

Две страны подписали договор о совместной работе над строительством авианосца и разработки реактивных двигателей во время визита президента США Барака Обамы в Индию, который состоялся в 2015 году.