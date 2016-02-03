Симферополь, 3 февраля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Федерация профсоюзов Республики Татарстан намерена до конца года «привести в порядок» купленный на открытых торгах санаторий «Форос» в Крыму. Об этом журналистам рассказал представитель ОО «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» Рустем Бахитов, пишет ИА «Крыминформ».

seacool.ru Санаторий Форос

«Есть большое чувство удовлетворенности, исполнилась детская мечта. Совершенно уникальное место, но оно, к сожалению, находится в очень печальном состоянии. Там 100-летний парк, и я думаю, что у нас будет возможность его сохранить — в этом году санаторий будет приведен в порядок», — сказал Бахитов.

Он отметил, что дополнительно планируется создать 400 рабочих мест для сотрудников санатория.

По его словам, территория столетнего парка-памятника не вошла в состав имущества, которое приобрела Федерация профсоюзов Республики Татарстан.

«Территория парка не вошла в имущество, которое выставлялось на торги. По земле будет заключен договор, и доступ в парк будет открытым для всех жителей Крыма. Вопрос только в том, на платной или бесплатной основе. Для жителей Фороса — на безвозмездной основе он будет точно», — заявил Бахитов.

Сегодня же глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что проданный санаторий не изменит своего целевого назначения и останется объектом рекреации.

«То же целевое назначение, которое и было, — рекреация. Люди готовы вкладывать в модернизацию достаточное количество средств», — сказал журналистам в Симферополе глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, санаторий «Форос», находящийся на Южном берегу Крыма и ранее принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому, продан 3 февраля 2016 года на аукционе ОО «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» за 1 млрд 428 млн 581 тыс. 370 рублей.