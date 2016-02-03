Пекин, 3 февраля, 2016, 14:29 — ИА Регнум.

3 февраля на очередной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан прокомментировал ситуацию, связанную с планами КНДР вывести спутник на орбиту Земли.

mishka.travel Монумент Чучхе. КНДР

Лу Кан заявил, что Пекин серьезно обеспокоен предстоящим запуском северокорейской ракеты. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия Пхеньяна могут вызвать очередной виток напряженности на Корейском полуострове, пишет «Жэньминь жибао».

По словам Лу Кана, КНР жестко осуждает эскалацию конфликта между Северной и Южной Кореей. Пекин призывает Пхеньян проявить благоразумие и не предпринимать действия, которые могут повлечь ухудшение ситуации в регионе.

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