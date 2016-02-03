Красноярск, 3 февраля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Продолжается регистрация участников Красноярского экономического форума 2016 года. На сегодняшний день о своем участии заявили порядка 1,8 тыс. экспертов и участников. На форум приедут делегации зарубежных городов, а также различных регионов России, в том числе Томской, Ульяновской, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Новосибирской областей, республик Алтай и Карелия. В работе КЭФ примут участие представители Государственной думы РФ, ректоры вузов, бизнес-сообщества.

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«Россия: Стратегия — 2030» — именно эта тема станет главной на КЭФ-2016. Участники форума рассмотрят вопросы развития страны, в том числе через призму формирования новой градостроительной политики. Так, в рамках круглого стола «Новая градостроительная политика» эксперты и главы крупнейших российских городов обсудят новые подходы к градостроительной политике, которая является неотъемлемой частью развития городов в целом.

Как отметил глава города Томска Иван Кляйн, приоритетным в развитии любого города должно быть создание комфортных условий жизни для горожан: «Для Томска главный «драйвер развития» — это научно-образовательный комплекс. Все эксперты сходятся во мнении, что образование, культура являются мощным потенциалом Томска. Сегодня города конкурируют между собой за финансовые ресурсы, инвестиции, но в первую очередь за человеческие потенциал. И наша цель — создать такие условия, чтобы профессиональные кадры оставались в городе, работали на его благо, вносили научный, творческий, инженерный вклад в развитие экономики. Для этого нужно обеспечить определенное качество жизни: транспортную доступность, комфортное проживание, возможность заниматься спортом, нужно обустраивать общественные пространства. И во многом эти задачи решает грамотная градостроительная политика».

Опыт Красноярска в этом направлении — передовой. Ведь столица края стала одним из первых городов России, который разработал и внедрил комплекс документов, своеобразный кодекс градостроительной политики, позволяющий взглянуть за горизонт будущего крупного сибирского города в масштабах страны.

«Генплан Красноярска учитывает не только предыдущие периоды развития города, но и перспективные тенденции, которые могут быть предоставлены столице края в ближайшем будущем», — отметил начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Хабаровского края Александр Селеменев.

Директор Центра урбанистики Томского государственного университета Алексей Козьмин рассказал, что опыт комплексного подхода Красноярска к созданию градостроительной базы может пригодиться многим городам страны. «Во многих городах есть такая проблема, когда генплан «не бьется» с правилами землепользования и застройки или наоборот, что вызывает трудности при выдаче разрешений на строительство, при выделении земельных участков. Для Красноярска эта проблема закрыта. Ведь в городе генеральный план, правила землепользования и застройки, транспортная схема разрабатывались параллельно, они соответствуют друг другу. Системность — вот основной принцип формирования градостроительных документов Красноярска, в которых особое внимание уделено рекреационному экологическому каркасу. Я думаю, что такой подход будет полезен и интересен другим городам», — убежден он.

По мнению как российских, так и зарубежных экспертов в сфере градостроительства, в основе грамотного подхода к проектированию города должно находиться качество жизни. «Работая в прошлом с другими городами, я пришел к выводу, что мы часто забываем о качестве жизни. А оно напрямую связано с человеческим счастьем. Именно высокое качество жизни будет привлекать умных, талантливых молодых людей в такие города, как Красноярск. И второе — это, конечно, брендинг города — как ты представишь свой город миру», — подчеркнул основатель агентства H+, профессор Tongji University Ричард Сю.

Добавим, что 13-й Красноярский экономический форум пройдет в Красноярске с 18 по 20 февраля при поддержке правительства Российской Федерации.