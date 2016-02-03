Ярославль, 3 февраля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Выдвижение партийной конференцией «Единой России» Дениса Добрякова кандидатом от партии на выборы главы города Рыбинска прокомментировал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

Сергей Ястребов

«Я поддерживаю кандидатуру Дениса Добрякова на выборах главы города. Уверен, что Денис Валерьевич сможет стать объединяющей фигурой для Рыбинска и вернет горожанам уважение и доверие к власти», — сказал Сергей Ястребов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 января рыбинцы поддержали Дениса Добрякова на процедуре предварительного голосования «Единой России», отдав ему более 64% голосов. В праймериз приняли участие порядка сорока тысяч горожан.