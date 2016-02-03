Ярославль, 3 февраля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Атаке родителей будущих первоклассников подверглись лучшие школы Ярославля. Начиная с 1 февраля 2016 года, с ночи или с раннего утра, папы и мамы занимали очередь, чтобы подать заявления в школы №33, 49 и другие. Это учебные заведения в центре города с репутацией высокого качества среднего образования.

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Опасения родителей вызваны тем, что, согласно закону, в первые классы средних школ прежде всего набирают детей, имеющих ближайшую к школе прописку, и лишь затем всех остальных. Однако возможности приёма в этих школах меньше даже количества зарегистрированных в школьном округе детей.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор 49-й школы Галина Воробьева, на третий день кампании по подаче заявок ажиотаж спал, но проблем у школьной администрации не убавилось.

«1 февраля пришло 52 человека, вчера и сегодня гораздо меньше. Вероятно, был сбой с интернет-записью, я видела, что время там, на сайте, указывалось неверное, и люди пришли сами. Многие считают, что подать заявление лично надежнее. Хотя разницы нет. Важный момент в том, что у нас 104 места, а уже 158 заявок поступило. При этом мы видим значительное количество тех, кто имеет временную регистрацию в нашем районе. Это равноценно прописке. Прокуратура не позволяет отказывать им, хотя далеко не факт, что эти дети живут рядом. Я знаю, что и к нам, и в другие центральные школы своих детей ведут родители, например, из нового микрорайона Сокол. Там все активно застраивается, а своей школы нет», — рассказала директор средней школы №49 Галина Воробьева.

Ажиотаж охватил также школы №33 и 36. В 33-й около 100 заявлений пришло через интернет, и 75 родителей принесли документы лично. Уже сейчас понятно, что всем мест не хватит.

«Вмешательства департамента образования Ярославля не будет, все происходящее законно. С 1 февраля лично или через интернет подают заявления родители будущих первоклассников, которые зарегистрированы на территориях, обслуживаемых школами. После 1 июля смогут записаться на оставшиеся места все желающие. Порядок приема определяют сами школы. У родителей есть свои представления, куда отдать своих детей, свой «рейтинг» школ, но мы считаем, ребенок должен учиться в ближайшей к дому школе. Мы знаем, что некоторые родители оформили регистрации детей в районах, где находятся престижные школы, но это уже должна проверять ФМС. Что касается записи на портале госуслуг, то в течение трех дней после подачи электронной заявки родители все равно должны прийти в школу с пакетом всех необходимых документов», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела общего образования мэрии Ярославля Елена Масленина.

Сложившаяся ситуация может привести к большому скандалу тогда, когда часть родителей, реально проживающих в школьных округах, не смогут устроить своих детей в близлежащие школы. Не исключено, что потребуется вмешательство прокуратуры.