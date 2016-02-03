Ярославль, 3 февраля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В Ярославле по состоянию на утро 3 февраля полностью приостановлены занятия в 6 школах, там объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Не посещают занятия все ученики школ №10, 11, 36, 68, 89 и 81. Помимо этого закрыты на карантин ещё 97 классов в 35 школах.

«Дважды в день мы мониторим ситуацию, наблюдаем рост заболеваемости. Еще вчера было закрыто полностью 3 школы, сегодня уже 6. Решение о закрытии принимается по рекомендации Роспотребнадзора», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Елена Волкова.

Также в городе не посещает дошкольные учреждения из-за карантина более полутора тысяч детей. Возможно, занятия будут приостановлены в некоторых школах искусств, переносятся массовые мероприятия и спортивные соревнования с участием детей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, для всех учеников начальной школы в связи с эпидемией с 3 февраля объявлены внеплановые каникулы.

Вопрос о закрытии всех школ пока не стоит.