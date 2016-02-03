Москва, 6 мая, 2015, 09:48 — ИА Регнум. Главу правительства Сербии Александра Вучича примет вице-президент США Джозеф Байден

Премьер-министр Сербии Александр Вучич в начале июня этого года совершит свой первый официальный визит в США в нынешней должности. Поездку, которая изначально планировалась на сентябрь, решено осуществить на несколько месяцев раньше. В интервью изданию «Blic» глава правительства назвал предстоящий визит весьма важным для Сербии и отметил, что ожидает улучшения отношений Белграда с Вашингтоном.

«Политика нашего правительства заключается в заботе о будущем Сербии, и в этом свете мы надеемся, что будем иметь более тесные политические и экономические отношения с США, при этом мы не желаем ставить под угрозу наши хорошие отношения с другими государствами. Анализ прошлого оставим для других, а наша задача состоит в том, чтобы путём выполнения своих обязательств продемонстрировать, что Сербия является надёжным партнёром США в этой части Европы. Надеемся, что будем иметь поддержку Америки на нашем европейском пути», — сказал Вучич.

Визит состоится по приглашению вице-президента США Джозефа Байдена, который и будет принимать сербского премьера в Вашингтоне. Планируется, что в ходе переговоров стороны обсудят развитие двусторонних отношений, проблему Косово, укрепление экономических связей между Сербией и США с акцентом на увеличение американских инвестиций в сельское хозяйство. На повестке, безусловно, будут и отношения Белграда с Москвой, председательство Сербии в ОБСЕ и ситуация на Украине. Кроме того, будет обсуждаться энергетический сектор.

Известно, что в Вашингтоне Александр Вучич также встретится с заместителем советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкеном и проведёт ещё ряд встреч в Госдепартаменте, подробности которых пока не раскрываются. Кроме того, премьер Сербии побеседует с американскими конгрессменами и сенаторами, встретится с представителями сербской диаспоры в США и бизнесменами.