Тула, 3 февраля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что назначение на должность было для него неожиданностью. Глава региона предполагает, что на решение Кремля повлияла его военная карьера, пишет «Коммерсантъ».

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"Я человек военный. Родина сказала «вперед», и я ответил «есть», — сообщил Дюмин.

Он предполагает, что его служба на должности заместителя главнокомандующего Сухопутных войск явилась причиной назначения главой Тульской области, в которой важную роль играют предприятия оборонного комплекса.

«Тульская область обладает мощнейшим потенциалом военного комплекса, удовлетворяющим потребности гособоронзаказа», — сказал Дюмин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 2 февраля, президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Груздева с поста губернатора Тульской области — по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Врио губернатора назначен Алексей Дюмин, до этого занимавший пост заместителя министра обороны РФ.