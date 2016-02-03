Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Ростовской области уничтожена партия помидоров черри, привезенных из Турции. Помимо того, что продукция санкционная, томаты оказались заражены опасным вирусом — калифорнийским цветочным трипсом. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия, утилизировано 8 тонн помидоров.

infourok.ru Томаты черри

Не допустили попадания на прилавки красных плодов сотрудники ДПС Чертковского района. Они остановили фуру с томатами на 801 км трассы М-4 «Дон». При досмотре перевозимой продукции помидоры сопровождала этикетка с информацией о том, что «томаты свежие, дата урожая 2016 год, страна происхождения Турция». Документов на овощи у водителя грузовика не оказалось.

Лабораторный анализ показал, что партия заражена западным (калифорнийским) цветочным трипсом. Помидоры пришлось утилизировать на полигоне ТБО.

Отметим, что в конце 2015 года на ростовском полигоне была уничтожена партия шампиньонов из Польши, которая направлялась на реализацию в Пятигорск. Тогда было предотвращено попадание в магазины свыше 30 тонн санкционных грибов.

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