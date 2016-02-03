Саратов, 3 февраля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Переселенцы из аварийного жилья в Алексеевке жалуются, что в новостройке сэкономили на всем, начиная от фундамента и заканчивая крышей, поэтому она опаснее того «аварийного» дома, в котором они живут сейчас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ Опасный новый дом, куда власти намерены переселить жителей дома №3 по улице Заводской в Алексеевке

«В подвале постоянно вода, батареи не греют, крыша просвечивает, отмостки нет, водосливного устройства и карнизов на крыше нет, канализационных колодцев нет, трубы теплотрассы не утеплены», — констатируют жильцы дома №3 состояние новостройки.

Сенатор Совета Федерации — сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Бокова сама побывала на месте событий, чтобы лично разобраться в сложившейся ситуации. «Никаких жалоб по дому у нас не было: подвал сухой, подъезды чистые, в квартирах тепло, вода горячая. Жили — горя не знали! — пожаловлись ей селяне. — Делали ремонт в квартирах, меняли общедомовые коммуникации. Некоторые семьи вообще вселились в дом уже после 2002 года, когда дом, как говорит администрация, стал аварийным. Да вы на соседние дома посмотрите, на новостройку для переселенцев — вот где жить невозможно!»

Действительно, из всех типовых многоквартирных домов на Заводской, построенных в конце 70-х годов XX века, именно третий дом попал в программу переселения из аварийного жилья. В 2002 году решением межведомственной комиссии дом был отнесен к категории «непригодных для проживания» и признан аварийным. Несколько лет спустя жильцам объявили «радостную» новость: их ждет принудительное переселение в новые квартиры, а дом будет снесен.

После первого шока люди начали борьбу за спасение дома и обратились в ОНФ. По словам сельчан, жить в новостройке, возведенной по федеральной программе, гораздо опаснее, чем в их «аварийном» доме.

«От посещения дома, который был построен на бюджетные деньги, куда собираются переселить людей, впечатление только одно — крайнее возмущение сложившейся ситуацией, — комментирует сенатор Бокова. — После увиденного, приглашаю работников областного Минстроя приехать в Алексеевку, дать компетентное заключение по техническому состоянию дома, встретиться с застройщиком, оценить проект. Даже обывателю понятно, что крыша дома должна выдерживать порывы ветра, а воды в подвале быть не должно. Переселяться в такой дом, действительно, может быть опасно. Если сравнивать два этих дома, аварийный и новый, то понятно нежелание людей покидать благоустроенные квартиры. У жильцов дома №3 по улице Заводской только один выход — обращаться в суд, настаивать на проведении повторной экспертизы дома и отмене статуса аварийного жилья».

Людмила Бокова особо подчеркнула, что нареканий и вопросов к тому, как на территории Саратовской области выполняется федеральная программа переселения из аварийного жилья, становится больше не только у ОНФ, но и у федеральных чиновников.

«Как мы сейчас понимаем, проводя встречи с жителями в районах, выезжая на конкретные адреса, программа провалилась еще на этапе подготовки к ней, — заявила член СовФеда. — В Алексеевке один дом так и не был построен, второй не блещет качеством. Аварийными признаются дома, максимум требующие капитального ремонта, зато соседние строения с текущей крышей, обвалившимися стенами никакого беспокойства у местной власти, почему-то не вызывают».

Сопредседатель Саратовского ОНФ сообщила, что вся документация вместе с фотографиями по «аварийному» дому №3 по улице Заводской и по новостройке для переселенцев в селе Алексеевка Хвалынского района, будет передана в Министерство ЖКХ РФ и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

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