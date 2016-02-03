Москва, 3 февраля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не в курсе планов одной из кинокомпаний снять художественный фильм с рабочим названием «Путин», главную роль в котором сыграет американский актёр Леонардо Ди Каприо.

showbizzz.net Леонардо Ди Каприо

«Путину неизвестно об этом», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле также не знают, изъявил ли Ди Каприо желание играть Путина, «если вообще существует такая роль»: «Потому что, честно говоря, мы не видели нигде никаких заявлений Ди Каприо».

Напомним, в январе Леонардо Ди Каприо в интервью изданию Welt am Sonntag рассказал, что с удовольствием сыграл бы в кино президента России Владимира Путина. Актёр напомнил, что лично встречался с российским президентом несколько лет назад в Санкт-Петербурге на форуме по спасению сибирских тигров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что одна из кинокомпаний намерена снять художественный фильм «Путин», главную роль в котором планируется предложить Леонардо Ди Каприо.

Впоследствии топ-менеджер кинокомпании Knights bridge Entertainment Валерий Саарян опроверг данную информацию.

«Мы никаких заявлений не делали, не знаю, откуда взялась информация о согласии Ди Каприо», — сказал он.