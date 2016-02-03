Ставрополь, 3 февраля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Казаки Терского казачьего войска представят своих кандидатов на выборах в органы власти Ставрополья в 2016 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Терском казачестве.

kazachestvo.info Терские казаки

Об этом заявил атаман Терского казачьего войска Александр Журавский на праздновании 25-летия Ставропольского городского казачьего общества.

«Мы составили список тех территорий, где будут проходить выборы, и в ближайшее время соберем совет атаманов и настоятельно порекомендуем господам атаманам, чтобы они выдвигали достойных кандидатов, и мы могли оказывать им содействие», — сказал терский атаман.

Казаки Ставропольского городского общества решили идти кандидатами в думу краевого центра организованной командой.

Напомним, в октябре прошлого года завершился полуторагодовой период безвластия в Терском казачестве назначением Александра Журавского войсковым атаманом Терского казачьего общества. Журавский был утвержден войсковым атаманом ТВКО Указом президента РФ от 29 октября 2015 года.

Необходимость проведения выборов возникла в связи со сложением своих полномочий Вячеславом Пилипенко, избранным на пост атамана ТВКО в апреле 2014 года и ушедшим с поста через полгода по состоянию здоровья. До этого назначения последние несколько лет наблюдался раскол в Терском казачестве.

Сегодня казачество Ставрополья реформируется и расширяет свои функции. Казачество системно участвует в различных государственных программах. Несут службу казаки-дружинники, действует окружная дружина «выходного дня», развиваются казачьи фермы. Нынешнее казачество стремится к консолидации и созданию экономической базы казачьих обществ. В текущем году на поддержку казачества в Ставропольском крае из бюджета будет выделено более 76 млн рублей.

Отметим, в 2016 году в Ставропольском крае пройдет избирательная кампания по выборам 27 марта в органы местного самоуправления Кочубеевского, Новоселицкого, Предгорного и Труновского районов.

18 сентября, помимо общероссийских выборов в Госдуму РФ, состоятся выборы в думу Ставропольского края шестого созыва, а также выборы в органы местного самоуправления в 90 муниципальных образованиях, в том числе выборы депутатов парламентов крупных городов региона: Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Кисловодска и Железноводска.