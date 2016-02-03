Берлин, 3 февраля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводель Opel вывел обновленную модель минивэна Zafira на тестовые испытания. Снимки автомобиля, сделанные фотошпионами, попали в сеть, сообщает vistanews.ru.

999.md Opel Zafira

На фотографиях видно, что новый автомобиль пока защищен специальным камуфляжем, чтобы подробности внешнего вида не стали известны до официальной презентации модели.

Однако уже известно, что результатами рестайлинга модели будут обновленная оптика, передний бампер и решетка радиатора. Немного увеличились кузов и салон.

Предполагается, что в автомобиле появятся мультимедиа-системы Android Auto и Apple Carplay. Оснащен автомобиль будет двигателем объемом 1,6 л и мощностью свыше 140 л. с.

Предполагается, что новая модель Opel появится на рынке до конца текущего года, однако точный день премьерного показа и стоимость модели пока неизвестны.