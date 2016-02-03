Лондон, 3 февраля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Бывший ученик школы имени Святого Айдана, находящейся в графстве Сандерленд (Великобритания), Лесли Тёрнер подал в 2012 года в суд на Ирландское христианское братство с требованием возместить ему расходы на лечение посттравматического стресса, вызванного пережитым в детстве половым насилием со стороны священников, сообщает Guardian.

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В результате христианская организация, которой принадлежала школа, согласилась оплатить медицинские издержки, но отказалась признавать свою вину. В 2014 году Тёрнер получил компенсацию в размере 17 тыс. фунтов стерлингов.

Сейчас Тёрнеру 66 лет, и он решил отказаться от права на анонимность и поведать о случившемся с ним в фильме, подготовленном Guardian. В нем он поведал шокирующий рассказ о том, как подвергался развратным действиям с 12 лет с 1961 по 1967.