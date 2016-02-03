Пекин, 3 февраля, 2016, 13:01 — ИА Регнум.

Председатель совета директоров гонконгской корпорации Chow Tai Fook Enterprises Ltd. Генри Чэн пожертвовал 300 млн юаней ($45,6 млн) на развитие кибербезопасности в Китае.

nanoshots.com.br Кибербезопасность

Глава Администрации по вопросам киберпространства КНР Ван Сюйцзюнь заявил, что пожертвованные деньги будут потрачены на создание новых образовательных программ по подготовке специалистов в области информационной безопасности. Заместитель министра образования КНР Лин Хуэйцин поблагодарил Генри Чэна за пожертвование и подчеркнул значимость финансовой поддержки государства со стороны китайских бизнесменов, пишет «Сина синьвэнь».

В последние годы Китай уделяет пристольное внимание вопросам информационной безопасности. В настоящее время китайский сегмент сети Интернет насчитывает более 700 млн активных пользователей. Ежегодно в Китае выпускаются не более 8 тыс. специалистов в области информационной безопасности. Пожертвованные средства позволят исправить эту ситуацию.