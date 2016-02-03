Киев, 3 февраля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Мариуполе (Донетчина, крупнейший город региона под контролем Украины) городские власти, военное руководство и бизнес подписали меморандум, которым фактически приравняли украинского солдата к «статусу собаки». Об этом 2 февраля заявил народный депутат Украины от «Народного фронта», глава «добробата» «Азов» Андрей Билецкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема (фрагмент)

В частности, в одном из пунктов меморандума говорилось:

«Запрет на вход в кафе и рестораны лицам с явной принадлежностью к военизированным формированиям, в случае проникновения указанных лиц незамедлительное информирование правоохранительных органов/руководства Оперативно тактической группировки «Мариуполь».

По словам Билецкого, в последнее время украинские силовики уже ощутили на себе действие этого меморандума и были выдворены из ряда заведений.

«На днях городской совет Мариуполя сделал беспрецедентное предложение. Озвученный так называемый меморандум между городским советом, военными, новой полицией и участниками малого и среднего бизнеса был принят руководством силовиков. Согласно ему, в прямом смысле, — каждого украинского военнослужащего приравняли к статусу собаки и отказали в праве входа в любое заведение питания города. В случае же «проникновения указанных лиц» — необходимо сообщать об этом в полицию», — рассказал Билецкий.

Он обвинил мэра Мариуполя Вадима Бойченко в издевательстве над военными.

«Абсолютно недопустимо, чтобы кучка отбросов — перекрашенных регионалов во главе с мэром Бойченко — цинично издевалась над украинскими военными», — добавил депутат.

Также Билецкий пообещал организовать протесты и заблокировать работу Мариупольского горсовета, если скандальный пункт меморандума не будет отменен.

В свою очередь замдиректора департамента экономики Мариупольского горсовета Юрий Кампов заверил, что в скандальный меморандум уже внесли изменения. В частности, начиная со 2 февраля военнослужащим разрешили посещать кафе, рестораны и другие заведения до 23:00. При этом силовикам запретили иметь при себе оружие и продавать им алкоголь. Теперь военные смогут купить алкоголь, если они в гражданской одежде, в случае наличия согласованности с руководством воинской части 3057 или если военные арендуют отдельный зал.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что более тысячи солдат ВСУ в Донбассе умерли в результате небоевых потерь.

«Я вам сейчас цифры назову небоевых безвозвратных и санитарных потерь украинской армии. Три полка. Более тысячи человек — это небоевые потери в «АТО». Расстрел сослуживцев, неосторожное обращение с оружием, увечья, которые привели к смерти, ДТП, якобы болезни сердца», — сказал Матиос. По его словам, украинские солдаты также гибнут в результате пьянства. «Случай был, когда на пьяную голову один «герой» бросил гранату в буржуйку. Тринадцать человек легло! Куда их записать?» — задался вопросом Матиос.