Калининград, 3 февраля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. На калининградском заводе «Автотор» начато производство четвёртого поколения автомобилей KIA Optima. Седаны относятся к бизнесс-классу и будут выпускаться в различных комплектациях, включая «спортивные» варианты GT и GT-line, сообщает пресс-служба автозавода.

preview.netcarshow.com KIA Optima

Старт продаж новой модели ожидается в России в марте этого года.

У новой модификации KIA увеличились размеры колесной базы и габаритная ширина, салон стал более просторным для водителя и пассажиров, увеличен багажный отсек. Для кузова улучшены показатели прочности.

Производители обещают также повышение управляемости автомобилем и другие технические совершенствования. В новой модели будет использоваться три варианта двигателей.

Производитель отмечает, что в минувшем году количество продаж автомобилей KIA Optima в России увеличивалось, несмотря на общую тенденцию снижения объемов автомобильного рынка: за 2015 год было продано 3096 машин, что на 8% больше показателей 2014 года.