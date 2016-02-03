Москва, 3 февраля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. На должность директора департамента развития высоких технологий министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации назначен Дмитрий Чернов, сообщили в Минкомсвязи.

www.minsvyaz.ru Директор департамента развития высоких технологий Минкомсвязи РФ Дмитрий Чернов

Чернов будет заниматься координацией реализации «Стратегии развития отрасли информационных технологий на 2014−2020 гг.» и обеспечением работы Экспертного совета по российскому программному обеспечению. В круг обязанностей Чернова также входит координация работ по развитию технопарков в сфере высоких технологий, а также государственной политики в сфере ИТ-образования и науки.

Справка:

Дмитрий Чернов родился в Томске в 1962 году. Окончил Томский государственный университет по специальности «теоретическая физика», защитил кандидатскую диссертацию, имеет степень кандидата физико-математических наук.

Карьеру начал в Институте сильноточной электроники Сибирского отделения Академии наук СССР. Был доцентом кафедры высшей математики в Томском политехническом университете.

Работу в коммерческих структурах начал в томской компании «СТЕК», занимал должность генерального директора «Группы компаний «СИБКОН».

С 2003 по 2011 год работал первым заместителем генерального директора Государственного учреждения «Российское энергетическое агентство» («Объединение «Росинформресурс») Министерства энергетики Российской Федерации.

С 2011 по 2015 год занимал должность заместителя генерального директора, технического директора ОАО «Электронная Москва».