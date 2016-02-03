Вашингтон, 3 февраля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В будущем люди смогут получать электроэнергию из черных дыр и их искусственно созданных аналогов, об этом рассказал в слушателям «Би-би-си» известный физик Стивен Хокинг.

fastfact.ru Черная дыра

Ученый пояснил, что мощности излучения обычной черной дыры, если ее уменьшить до размеров горы, хватило бы на электроснабжение всей Земли.

Однако такая черная дыра будет крайне опасна для человечества, ведь неверное обращение с таким объектом приведет к катастрофе планетарного масштаба, а значит, находится такая черная дыра все же должна на большом расстоянии от нашей планеты.

По мнению ученого, в будущем люди смогут сами создавать микроскопические черные дыры и извлекать из них почти неограниченное количество энергии. Они будут существовать в невидимых для человека измерениях пространства-времени, существование которых возможно по теории струн.

Так как в таких измерениях гравитация действует сильнее, то создание сингулярности пространства-времени более возможно. Хокинг считает, что возникновение крошечной черной дыры уже сегодня возможно на Большом адронном коллайдере, более того, оно может произойти случайно. Однако на данный момент появления таких объектов на БАК на обнаружено.

Сам знаменитый физик шутит, что был бы рад открытию таких черных дыр, так как мог бы получить за это Нобелевскую премию.