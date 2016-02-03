Саратов, 3 февраля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Саратовской области (фракция ЛДПР) Антон Ищенко считает отставку тульского губернатора Груздева, обыски в квартирах новосибирского экс-губернатора Юрченко следствием борьбы политических элит. На вопрос корреспондента ИА REGNUM — кто следующий, он ответил: «Не глава Саратовской области Валерий Радаев, в регионе полный развал и разруха, поэтому сегодня принять его отставку — значит согласиться с тем, что настолько все критично в регионе, скорее всего руководство страны на это сейчас не пойдет».

www.business-vector.info Депутат Госдумы от Саратовской области Антон Ищенко

«Посмотрите, как живут главы субъектов, на каких машинах передвигаются, какие объекты недвижимости оказываются у их ближайших родственников после их отставки или даже во время их работы, — прокомментировал ситуацию ИА REGNUM Антон Ищенко. — Мне кажется, что та периодичность отставок губернаторов, которую мы наблюдаем последнее время, говорит о том, что деятельность глав регионов должна попасть в сферу повышенного внимания правоохранительных органов. То, что в Новосибирске продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства области — это закономерное следствие отставки и борьбы политических элит, потому что сразу же после отставки начинаются нападки со стороны политических оппонентов, которые, может были чем-то обижены, ущемлены и так далее».

«И хотят отыграться на своем конкуренте, который уже теряет административный ресурс. У любого чиновника, у любого губернатора, у любого мэра, главы города, к сожалению или к счастью, наступает последний понедельник, когда он становится уязвим, с точки зрения правоохранительных органов. У него уже не хватает административного ресурса, чтобы повлиять на ситуацию, на следствие, на правоохранительные органы, которые могут заинтересоваться всеми его делами, когда он был руководителем», — добавил он.

«Что касается Саратовской области, Саратова, мне кажется сейчас не стоит ждать каких-то громких заявлений и отставок, учитывая прокремлевские рейтинги, показывающие, что в регионе все спокойно, все стабильно, растет влияние руководства области, — продолжил политик. — Поэтому досрочные выборы губернатора вряд ли возможны, потому что будет еще больше хаоса. Я не жду сейчас отставки губернатора. Итак в регионе очень напряженная ситуация внутриполитическая, тогда она будет еще больше обострена. Поэтому, скорее всего руководство страны на это сейчас не пойдет».

«Более того, хочу сказать, что в Саратовской области и так настолько все плохо в любой из сфер, взять хотя бы поддержку предпринимательства, социальную сферу, отток жителей из региона, демография отвратительная. Саратов как центр субъекта РФ признан одним из самых неприспособленных для жизни городов в стране. Полный развал, разруха. Фактически в руины превратили область. Поэтому сегодня принять отставку назначенного губернатора Радаева — значит согласиться с тем, что настолько все критично в регионе. Поэтому, скорее всего, мы будем ожидать плановых выборов, которые будут в 2017 году и, наверное, до этого момента серьезных перестановок не будет», — уточнил он.

«По поводу сложной политической ситуация в Саратовской области — тут вопрос даже не межпартийный, потому что оппозиция всегда достаточно сильно себя проявляет, тут вопрос, как мне кажется в конфликтах в самом региональном отделении «Единой России», — пояснил ситуацию в регионе Антон Ищенко. — Это постоянные перестановки чиновников, кадровые ошибки, внутренняя политика не то, что неубедительная, она наносит огромный вред. Мы можем посмотреть на назначение, скажем, глав районов, где процветает коррупция, где вскрываются вопиющие факты — главы районов просто крышуют группировки на своей территории, занимаются отъемом недвижимости, фактически лишая последнего жилья многие семьи».

«Я, например, говорю про Балашовский район, там чрезвычайная ситуация. Туда нужно просто столыпинский вагон загонять и всех руководителей района и правоохранительных органов грузить и вывозить. Полная деградация, полная разруха в системе и исполнительной власти, и судейской, и надзорной, там настолько все прогнило, что необходимы чрезвычайно экстренные шаги, которые должны быть направлены на оздоровление властных структур. Мне кажется, вот там как раз должны быть кадровые замены по полной программе», — заявил он.

«Таких районов, как Балашовский, в Саратовской области не один и не два, их много, — подчеркнул депутат Госдумы. — Я могу привести пример — и Красный Кут и Ершов, Пугачев, где чрезвычайно слабые руководители, не имеющие представление о промышленном и аграрном развитии района. Такие руководители поставлены только для того, чтобы давить всех тех, у кого есть хотя бы какая-то инициатива, отнимать бизнес, вредить развитию предпринимательства, но при этом откачивать огромные средства их жилищно-коммунальной сферы, с поставок энергоносителей, из средств, которые выделяются на субсидирование этих районов из областного бюджета. При этом все, что делают такие руководители, — не только на грани, а уже за чертой закона».