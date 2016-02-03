Москва, 3 февраля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Сегодня, 3 февраля, Роскосмос опубликовал уникальную фотографию полуострова Камчатка, которая была сделана с борта Международной космической станции. Снимок был размещен на странице «Вконтакте» Роскосмоса.

vk.com/roscosmos Камчатка

«Полуостров Камчатка в объективе Антона Шкаплерова, фотография сделана космонавтом с борта Международной космической станции во время второго полета», — говорится в подписи к изображению.

Справка ИА REGNUM :

Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», полковник ВВС России Антон Шкаплеров также является полковником Московского областного округа Союза Казаков РФ.

В 2009 году он был дублером командира корабля во время старта ТК «Союз ТМА-17». Потом Шкаплеров дважды совершал полеты на МКС. Во время своего первого старта 14 ноября 2011 года космонавт был назначен командиром корабля «Союз ТМА-22». Полет завершился 28 апреля 2012 года. Второй старт Антон Шкаплеров снова в качестве командира космического корабля совершил 24 ноября 2014 года, полет продлился до 11 июня 2015 года.

В своем арсенале российский космонавт имеет множество наград. Например, 2 ноября 2013 года указом президента Шкаплеров был награжден званием Героя РФ. Позже космонавт получил медали ВС России с такими формулировками: «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» I, II, III степени, «За службу в Военно-воздушных силах».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский космонавт Сергей Волков с борта МКС в связи с многочисленными просьбами пользователей в соцсетях опубликовал фотографию, где запечатлены города Саратов и Энгельс, а рядом разливается Волга, самая длинная в Европе река.

vk.com/roscosmos Саратов и Энгельс

Сегодня, 3 февраля, в 16:10 по московскому времени российские космонавты Юрий Маленченко и Сергей Волков выполнят первые в этом году работы в открытом космосе. На поверхности станции, помимо прочего, космонавты проведут эксперимент по отработке технологии теплоизоляции ремонтируемых участков. Работы в открытом космосе продлятся более пяти часов.