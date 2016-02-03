Берлин, 3 февраля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Нидерландах происходят странные ограбления: неизвестные злоумышленники похищают сыры самых дорогих сортов. У голландских производителей закрадываются подозрения, что дорогой пищевой продукт вывозится в Россию и затем реализуется там, пишет немецкая газета Die Welt.

sisoftware.biz Сыр

Издание уточняет, что сыр пропадает в результате ограблений: сыр похищают бандиты. это организованная преступная деятельность.

«В прошлом году по всей Голландии было украдено 8,5 тыс. кг сыров общей стоимостью €90 тыс.», — сказано в материале издания.

Один из аргументов в пользу российского происхождения преступников — дорогой сыр популярен в России, которая сейчас лишена возможности покупать его из-за санкций.