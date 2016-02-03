Маскат, 3 февраля, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Для успешной борьбы с террористами необходима координация действий между ВКС РФ, возглавляемой США коалицией и сирийскими военными «на земле». Об этом 3 февраля заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Будучи прагматиками, мы заинтересованы в координации усилий с возглавляемой США коалицией. Не только в форме оговоренных процедур для избегания инцидентов, но важнее этого, необходимей, практичней на сегодняшний день — координация в реальном времени с теми, кто работает на земле, кто управляет воздушными силами РФ и коалиции», — сказал Лавров.

Вместе с тем, по его словам, Вашингтон отказывается идти на диалог с Москвой в этом вопросе: «К сожалению, наши партнеры предпочитают уже четыре месяца, начиная с сентября, продолжать повторять абсолютно необоснованные обвинения, избегать практического диалога, к которому мы приглашаем с самого начала. Конечно, это подозрительно и вызывает вопросы о реальных целях коалиции».

Напомним, спецоперация ВКС РФ началась 30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада. Российской авиации почти сразу удалось достичь результатов, позволяющих сирийской армии отбить ряд позиций, ранее занятых террористами из ИГИЛ.

Помимо ВКС РФ, в контртеррористической операции участвует международная коалиция, возглавляемая США, а также сирийские военные. Борются против ИГИЛ и некоторые представители сирийской оппозиции, а также курды. Вместе с тем, эксперты признают отсутствие успехов международной коалиции на поле борьбы с ИГИЛ.