Париж, 3 февраля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Восстановление пограничного контроля между странами ЕС будет стоить французской экономике от €1 млрд до €2 млрд в год в краткосрочной перспективе и более €10 млрд в год — в долгосрочной перспективе, сообщает Figaro со ссылкой на опубликованное 3 февраля исследование организации France Stratégie.

schengenvisainfo.com Шенген

По данным составилетей доклада, во-первых, сократятся объемы туризма, что приведет к ежегодным потерям в €500 млн — €1 млрд в год. От сокращения объемов импорта и экспорта с другими странами экономика страны недосчитается около €62 млн.

Пострадают и проживающие на границах граждане, которые работают в соседних странах. В случае возвращения пограничного контроля экономический ущерб от этого может составить от €150 млн до €300 млн.

Удар будет нанесен по внешним инвестициям и финансовым потокам, но его силу, как отмечают авторы, сложно предсказать.

О закрытии границ в Шенгенской зоне стали говорить после наплыва огромного числа беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана, Африки и других мест, вызвавшего кризис с их размещением в ЕС.