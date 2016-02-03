Маскат, 3 февраля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Россия прекратит операцию «в воздухе» в Сирии лишь тогда, когда будут повержены террористы. Об этом 3 февраля журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Россия не прекратит операцию ВКС в Сирии, пока не будут побеждены террористы», — сказал Лавров.

Напомним, спецоперация ВКС РФ началась 30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада. В первые же месяцы российской авиации удалось достичь впечатляющих результатов, позволяющих сирийской армии отбить ряд позиций, ранее оккупированных террористами из ИГИЛ.