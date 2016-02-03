Таллин, 3 февраля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Крупнейшее молочное предприятие Эстонии концерн TERE испытывает серьезные финансовые проблемы и находится на грани банкротства. Об этом сегодня, 3 февраля, пишет эстонское издание Postimees, отметив, что последний срок выплат по кредитным обязательствам истек в октябре 2015 года, однако финансовые учреждения дали предприятию срок три месяца для решения проблем.

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Однако на начало февраля долг свыше 36 млн евро банкам и порядка 800 тысяч евро по налогам государству так и не погашен. Предоставившие совместный кредит банки DNB Pank и Nordea пока не решили, что делать дальше с TERE. В качестве возможного выхода из ситуации банки рассматривают продажу предприятия новому владельцу. По данным издания, интерес проявляет крупный молочный концерн из Литвы, но собственник TERE, эстонский предприниматель Оливер Крууда запросил слишком высокую цену. Сам Крууда подобный интерес к концерну опровергает.

Сообщается, что в декабре 2014 года долги предприятия превышали 53 млн евро, из них на долги по кредитам приходилось более 36 млн евро и на долги и предоплату — более 17 млн евро. Доходы от продаж в 2014 году превысили 85 млн евро, и прибыль составила порядка 900 тыс евро. В ассортименте TERE насчитывается более 150 молочных продуктов. Наиболее известными товарными знаками являются Tere, Hellus, Natural, Haps, Merevaik, Emma, Meloodia, Kohuke и Mumuu. Производственные единицы концерна находятся в Вильянди и Пыльва. На предприятии трудятся более 420 работников.