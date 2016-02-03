Санкт-Петербург, 3 февраля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Ведомственная медаль МЧС России «За отвагу на пожаре» вручена крановщице башенного крана ООО «ВКТ» Тамаре Пастуховой. Она спасла троих человек, оказавшихся в огненной ловушке во время пожара на опоре строящегося моста Западного скоростного диаметра в Петербурге.

mintrans.ru Тамара Пастухова

Медаль отважной женщине в торжественной обстановке вручили в Гарнизонном клубе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ранее, напомним, Пастухову удостоили ведомственного знака Минтранса России «Почетный дорожник России».

Как сообщалось, во время пожара на опоре ЗСД вечером 19 января 2016 года трое рабочих находились на строительных лесах на высоте более ста метров, и самостоятельно не могли спуститься. Услышав крики о помощи, Пастухова по рации попросила коллег внизу закрепить на стреле крана строительную емкость. После этого она подняла емкость к месту, где оказались заблокированы рабочие.

«Все манипуляции женщине пришлось осуществлять в так называемой слепой зоне: спасаемые ею строители находились вне зоны видимости Пастуховой, все переговоры они вели по рации», — отметили профессионализм крановщицы в ГУ МЧС по Петербургу. Благодаря решительным действиям Пастуховой, люди благополучно спустились на землю.

«Сама Тамара Пастухова покинуть свое рабочее место уже не успела: из кабины крана ее спасли подоспевшие к месту спасатели. Сами они также представлены к награждению ведомственными медалями МЧС России», — отметили в петербургском главке МЧС.

Тамара Пастухова — гражданка Украины. В Петербург она приехала из Донбасса. Ее дом под Донецком разрушен в результате военных действий. Недавно женщина получила вид на жительство в России. В будущем она намеревается получить российское гражданство.

Стаж работы Пастуховой — 46 лет. У нее четверо детей и 8 внуков, одна из дочерей и зять также крановщики