Москва, 3 февраля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро подскочили к рублю на 1,6% и 2,16% соответственно. Уже сегодня американская валюта имеет неплохие шансы восстановиться в район 80 рублей, считает эксперт Larson&Holz Дмитрий Салахов.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

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Цена барреля Brent опустилась ниже $33. Поводом для этого послужили тревожные вести из Ирана — в этом финансовом году страна намерена нарастить ежедневные объемы экспорта углеводородов до 2,3 млн баррелей. «Эта новость послужила вполне четким сигналом: в среднесрочной перспективе цены на «черное золото» вряд ли смогут сильно восстановиться от уровней 30+ за бочку Brent», — считает Салахов.

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«Также сегодня к выходу запланированы данные по запасам нефти в США от EIA. Ожидается прирост выше прогнозируемых 4,74 млн баррелей, это дополнительно ухудшит картину на российском валютном рынке», — предположил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, скачки американской валюты до 80 рублей наблюдались несколько раз. Так, доллар поднимался 16 декабря 2014 года, когда был зафиксирован максимальный со времен деноминации 1998 года показатель 80,1 рубля. Следующий скачок произошел 20 января 2016 года, когда курс доллара на Московской бирже поднялся выше 80 рублей (80,075), курс евро приблизился к 88 рублям. Валюты подорожали после нового падения цены на нефть ниже $28 за баррель.