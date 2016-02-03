Ташкент, 3 февраля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. АК «Узбектелеком» осуществила проект по модернизации каналов связи стоимостью $76 млн, финансовые средства в виде займа предоставлены Китайским банком развития. Об этом ИА REGNUM сообщила в акционерной компании.

pricemarket.ru Каналы связи

Итогом модернизации стало увеличение пропускной способности в международном направлении в десять раз — до 100 гигабит в секунду, до областных центров в четыре раза — до 40 гигабит в секунду, до районных центров в десять раз — до 10 гигабит в секунду.

«Поставщиками оборудования выступили китайские Huawei и ZTE, которые ранее хорошо зарекомендовали себя в предыдущих проектах», отметил собеседник агентства, уточнив, что в связи с расширением каналов связи значительно улучшится качество интернета, видеотелефонии и других услуг.

В январе 2016 года АК «Узбектелеком», будучи национальным оператором Узбекистана по предоставлению услуг связи и интернета, вновь сообщила об ухудшении качества интернета в стране «в связи с техническими работами».

При этом в некоторых районах столицы Узбекистана доступ к всемирной паутине в начале текущей недели отсутствовал вовсе.

До этого власти Узбекистана заявили о возросшей активности экстремистов по вербовке последователей через интернет.

По их данным, приложение WhatsApp часто используется экстремистами для вербовки, так как 98% из 10,2 миллионов интернет-пользователей республики пользуются мобильным интернетом со смартфона.

На фоне этого заявления в Узбекистане перестали нормально функционировать мессенджеры WhatsApp, Viber и Skype. В частности, если пользователи WhatsApp и Viber пытаются дозвониться за рубеж, то отчетливо можно услышать только первое слово, после чего идут постоянные помехи. Пользователи не могут также использовать и Skype, при входе в который появляется окошко «невозможно отобразить страницу».