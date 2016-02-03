Москва, 3 февраля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В техническом отношении не вполне понятно, что конкретно стоит за словами первого вице-премьера Игоря Шувалова о намерении создать платформу для моногородов на базе «ВКонтакте». В самом простом случае, очевидно, все несколько сотен городов будут определенным образом представлены в социальной сети, и пользователи получат возможность обратной связи с представителями государственной власти и бизнеса на местах в привычном для них формате. На первый взгляд, вполне здравая идея, но многое будет зависеть от реализации и истинных мотивов, которыми руководствуются власти. Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер Preply Кирилл Бигай, комментируя корреспонденту ИА REGNUM создание на базе соцсети «ВКонтакте» платформы для моногородов.

www.preply.com Соучредитель и управляющий партнер Preply Кирилл Бигай

«Деятельность известных политиков в аккаунтах социальных сетей способна генерировать мощные информповоды. В качестве примера достаточно привести разразившийся скандал с удалением неоднозначного поста Рамзана Кадырова в Instagram. Безусловно, правительство не может не учитывать степень влияния социальных сетей, и проведение первых экспериментов в этом все еще новом и необжитом пространстве наверняка представляется очень интересным, а может, и важным, — сказал эксперт.

«Впрочем, рядовой гражданин наверняка задастся справедливым вопросом: кто читает его сообщения и кто вступает в диалог? Реальный представитель власти или бизнеса — в любом случае человек, наделенный реальными полномочиями, знаниями и опытом — или просто сотрудник PR-отдела, который вынужден коммуницировать в рамках предопределенного «дресс-кода». Вероятность превращения платформы по взаимодействию федеральных и муниципальных властей с населением и бизнес-сообществом по вопросам развития моногородов в очередной выхолощенный PR-проект очень высока», — высказал свое мнение Бигай.

«Не может не вызывать вопросов и заявление Шувалова о том, что платформа создается на базе «ВКонтакте» якобы из соображения экономии средств на создание отдельного информационного ресурса. На фоне 2 млрд руб., выделяемых правительством на обучение и работу специалистов в Московской школе управления «Сколково», это ничтожные расходы. И здесь уже невольно возникают мысли о политическом подтексте, ведь в настоящий момент речь идет не просто об одном из успешных медиапроектов, а о самом популярном в России сайте с аудиторией в десятки миллионов человек» , — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Фонду по развитию моногородов создать на базе социальной сети «ВКонтакте» платформу для моногородов. Он объяснил, что целью этого проекта является совершенствование взаимодействия городских властей с населением моногородов и бизнес-сообществом, что позволит правительству понимать и влиять на ход реализации проектов в моногородах. При этом на подготовку линейных менеджеров в Московской школе управления «Сколково» власти направят 2 млрд рублей. Стоит также отметить, что правительство признало неэффективность так называемых институтов развития.