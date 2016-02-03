Астрахань, 3 февраля, 2016, 09:52 — ИА Регнум. В Астрахани поездка на маршрутном такси закончилась для одного из пассажиров «ГАЗели» больничной койкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 3 февраля, в аварию маршрутка попала накануне на перекрёстке улиц Софьи Перовской и Грузинской.

30.mvd.ru ДТП с участием маршрутки в Астрахани

При повороте налево 33-летний водитель автомобиля «Toyota Camry» столкнулся с «Газелью», двигавшейся во встречном направлении. От удара пострадал пассажир микроавтобуса. 11-летний мальчик получил ушиб грудного отдела позвоночника. Бригадой Центра медицины катастроф он был доставлен в больницу.

Как выяснилось в ходе осмотра места происшествия, на этом участке дороги отсутствовала горизонтальная разметка и дублирующие знаки. Сотрудники ГИБДД составили акт о недостатках в состоянии улично-дорожной сети. По факту аварии проводится административное расследование.

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На дорогах Астраханской области снизилась смертность

Добавим, что маршрутные такси не редко становятся участниками дорожных аварий. В августе прошлого года на перекрёстке улиц Карла Маркса и Комсомольской в Астрахани столкнулись сразу две маршрутки. В результате аварии пострадала пассажирка микроавтобуса, двигавшемся по маршруту № 4. Женщина 1951 года рождения получила ушиб шейного отдела позвоночника. Из-за столкновения двух маршрутных такси в областном центре в октябре 2015 года женщина также оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Аналогичные травмы получили еще две пассажирки первого микроавтобуса в возрасте 16 и 23 лет.

В прошлом году аварийность в Астраханской области снизилась почти на 20%. Всего за 2015 год на дорогах региона было совершено 1 551 ДТП (в 2014 году — 1843), в которых погибли 137 (156) и ранены 2 033 человека (2437 — в 2014 году). С участием несовершеннолетних зарегистрировано 218 ДТП, в которых погибли пять и ранены 233 человека.