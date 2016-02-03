Атланта, США, 3 февраля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Власти штата Джорджия казнили ночью 3 февраля самого старого заключенного, приговоренного к смерти, сообщает Washington Post.

focus.ua Смертельная инъекция

72-летнего Брендона Эстора Джонса приговорили к смерти еще в 1979-м за смерть Роджера Текетта, управляющего мелкого магазинчика.

Несмотря на попытки адвокатов Джонса предотвратить казнь, судьи отклонили их прошения, и 3 февраля в 00:46 по местному времени заключенному, прождавшему исполнения приговора более трех десятилетий, была сделана смертельная инъекция.