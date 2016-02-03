Ватикан, 3 февраля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В Ватикане опровергают информацию о том, что понтифик сыграет самого себя в семейной картине «По ту сторону солнца», соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Святого престола Федерико Ломбарди.

Цитата из к/ф «По ту сторону солнца». реж Эллисон Андерс. 2001. США Бар

Ломбарди не исключил, что таким образом создатели фильма делают рекламу фильму.

Напомним, ранее в СМИ появилась новость о том, что папа римский Франциск исполнит роль самого себя в ленте, рассказывающей детям о Святом Писании.

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