Москва, 3 февраля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. По факту продажи туристических путёвок в Турцию Роспотребнадзором возбуждено 140 административных дел. Проверку ведомство провело в 1307 туристических фирмах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Продажи путёвок, осуществленные в декабре — январе в разных субъектах РФ, изучены Роспотребнадзором в ходе внеплановых проверок. «Вынесено 101 определение о возбуждении административного дела и проведении административного расследования, составлено 140 протоколов об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора по Москве подало в суд на интернет-сайт, размещавший информацию об отдыхе в Турции вопреки указу президента России, предписывающему российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию путёвок в эту страну.