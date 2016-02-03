Тула, 3 февраля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Алексей Дюмин, который 2 февраля был назначен и.о. губернатора Тульской области, в феврале 2014 года руководил операцией по эвакуации с Украины президента Виктора Януковича, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Генштабу РФ.

Цитата из д/ф «Крым. Путь на Родину». реж Сергей Краус. 2015. Россия Рассказ Владимира Путина

По его данным, операцию, которая прошла в ночь на 23 февраля 2014 года, разработал и провел Дюмин. О ее успешном завершении было доложено президенту РФ Владимиру Путину, и он высоко оценил действия подчиненных Дюмина. Задачу спецслужбам вывести Януковича в Россию президент РФ поставил лично, об этом он рассказал в фильме «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова.

В 2014 году Дюмин получил звание генерал-майора и возглавил Силы специальных операций — это закрытое подразделение сыграло одну из ключевых ролей в операции по присоединению Крыма к России. Источник издания отмечает, что с поставленными задачами Дюмин справился «просто блестяще».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 2 февраля, Владимир Путин принял отставкуВладимира Груздева с поста губернатора Тульской области — по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Врио губернатора назначен Алексей Дюмин, до этого занимавший пост заместителя министра обороны РФ.