Москва, 3 февраля, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Рассказы министров о новом антикризисном плане и о создании штаба реформ практически не влияют на текущую экономическую ситуацию в РФ. Глава правительства пообещал вчера на совещании в Горках улучшить инвестклимат, сократить издержки и перейти к стабильному развитию экономики. Вчера же на коллегии Минэкономразвития глава этого ведомства рассказал об экономическом росте уже в 2016 году.

ИА REGNUM Рубль

Правда, не отреагировали на обещания новой политики правительства российский рубль и биржевые индексы — вчера они продолжили падение, пишет «Независимая газета».

Министр экономразвития Алексей Улюкаев считает, что восстановительный рост ВВП РФ возможен уже в 2016 году. «Я глубоко убежден, что уже в этом году возможен переход к, может быть, пока медленному восстановительному росту экономики. И мы должны быть к этому готовы, правильное сочетание мер стабилизации и развития — это то, что мы должны найти в проектах, о которых говорил Игорь Иванович (Шувалов)», — заявил глава МЭР на коллегии министерства.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что МЭР представит президенту и главе правительства перечень наиболее важных проектов, запланированных на 2016 год, и доклад по проектному управлению.

Минэкономразвития должно создать проектный офис и запустить в его рамках три-четыре пилотных проекта. «Он может быть внутри министерства или каким-то другим образом. Давайте с Сергеем Эдуардовичем Приходько (вице-премьер, глава аппарата правительства) это обсудим. Но я бы по наиболее важным проектам, может быть, три-четыре, попробовал уже сейчас запустить проектный метод», — заявил Шувалов.

Кроме того, он объявил, что Минэкономразвития и Минфин должны стать основными штабами преобразований в экономике. «Надо, чтобы коллектив был настроен на следующее: сложности сложностями, а основная функция министерства — это штаб экономических преобразований, нацеленных на экономический рост», — заявил Шувалов.

Он сообщил также, что недостаточная координация действий между Минфином и МЭР — это неблагоприятный фактор для правительства. «В основе должна лежать тяжелая и сложная работа по условиям, в которых работает бизнес, — какой бы бюджет ни был, какая бы налоговая система ни была», — сказал первый вице-премьер. И личным примером показал готовность к решительным действиям по частным вопросам. Шувалов, в частности, объявил о запрете строительства новых офисов для госучреждений и потребовал провести ревизию работы российских торгпредств за рубежом.

«Я не хочу, чтобы вы ликвидировали торгпредства. Просто есть запрос на то, чтобы они были эффективным инструментом. Но можете ли вы их переделать и настроить в виде проектных офисов, чтобы они были ориентированы по-настоящему на помощь бизнесу? Конечно, это можно сделать», — подчеркнул Шувалов. «В условиях большего напряжения нужно быть более таргетированными», — посоветовал Улюкаев.

Не менее решительные обещания прозвучали вчера и на совещании в подмосковных Горках у премьера Дмитрия Медведева. По его словам, новый антикризисный план правительства оказался значительно лучше предыдущего.

Теперь этот план «содержит значительный пакет предложений, которые призваны создать задел для стабильного развития экономики в среднесрочной перспективе». Премьер объяснил, что новый антикризисный план состоит из двух разделов. В первом перечислены меры оперативного реагирования на ухудшение внешней конъюнктуры. А второй раздел посвящен структурным мерам, которые и приведут экономику РФ к будущему росту.

Дмитрий Медведев отказался называть конкретные пункты плана до их окончательного утверждения. «До завершения обсуждения я, естественно, с конкретными позициями торопиться не буду, просил бы коллег тоже к этому относиться максимально внимательно и ответственно, но единственное, о чем можно сказать: среди предлагаемых мер нет повышения пенсионного возраста», — сказал премьер.

По словам Медведева, приоритетом правительства «остается выполнение социальных обязательств». Между тем заявления о «выполнении социальных обязательств» звучат все менее убедительно. Действительно, еще год назад в список обязательств входила полная компенсация роста цен для пенсионеров. Сегодня же это обязательство уже не исполняется. И нет никаких гарантий, что в список неисполняемых не попадут и другие социальные обязательства правительства.

Отметим, что надежды Улюкаева на восстановительный рост в 2016 году не разделяют независимые экономисты. Вчера Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал три сценария для российской экономики на 2016 год при различных ценах на нефть. Самый оптимистичный сценарий предполагает рост среднегодовой цены барреля российской нефти Urals до 36−39 долл. Это значительно выше, чем сегодня: в январе Urals стоила 28,75 долл. за баррель. Но даже при таком благоприятном сценарии нас ждет существенное ухудшение макроэкономических параметров. Так, ВВП упадет на 1,6 или даже на 1,9%. Инвестиции упадут как минимум на 0,7%, а реальные зарплаты — на 3,8 или на 4,1%.

Обещания решительных мер из правительства практически не повлияло и на поведение биржевых площадок. Индекс РТС потерял более 3,5%, а рубль ослаб к доллару на 2,6%.