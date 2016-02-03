Вашингтон, 3 февраля, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Ряд стран Европейского союза ищут пути для отмены экономических санкций, введённых в отношении России. Об этом заявил глава комитета Сената США по делам вооружённых сил Джон Маккейн, передаёт агентство Sputnik.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

«Я думаю, очевидно, что среди европейцев ведётся много разговоров об отмене санкций… Есть множество стран, которые ищут указатель к выходу», — отметил американский сенатор.

В числе стран, в которых ощущается «огромное давление» по вопросу об отмене санкций, Джон Маккейн назвал, в частности, Германию.

В то же время сенатор отметил, что окончательное решение по ослаблению санкций «в какой-то степени будет зависеть от американского руководства».

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