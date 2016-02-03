Москва, 3 февраля, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Московская областная дума разработала для внесения в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которым ответственность родителей за ночные прогулки детей может быть установлена на федеральном уровне, пишет 3 февраля газета «Известия».

1tv.ru Дети ночью на улице

В 2011 году Верховный суд России постановил, что региональные штрафы за ночные прогулки повторяют ответственность, установленную в КоАП, после чего ряд субъектов признали утратившими силу собственные законы о комендантском часе.

Между тем, как отмечает глава комитета по вопросам образования и культуры Мособлдумы Лариса Лазукина, на деле штрафы для родителей не применяются из-за расплывчатой формулировки в Административном кодексе. В этой связи предлагается уточнить, что наказание для родителей за ночные прогулки детей будет составлять от 100 до 500 рублей.

Законопроектом предлагается дополнить статью 5.35 КоАП РФ, чтобы родителей возможно было штрафовать за «причинение вреда детям» в соответствии с законом «Об основных гарантиях прав ребенка», согласно которому родители обязаны «заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей», в том числе не допускать нахождения детей до 18 лет ночью в барах, на улицах, стадионах, в парках, скверах.

При этом конкретное время комендантского часа регионам будет предложено устанавливать самостоятельно.