Берлин, 3 февраля, 2016, 04:14 — ИА Регнум. Немецкое правительство расширит список «надежных стран», откуда в Европу прибывают беженцы. Об этом сообщает Der Spiegel. В список, который должен будет утвердить Бундестаг, входят Алжир, Тунис и Марокко.

caritastarvisina.it Беженцы

Новый регламент Парламента ФРГ ускорит процесс рассмотрения заявлений для предоставления статуса беженца из этих стран. В законопроекте речь идет о том, что заявления мигрантов из Северной Африки часто не связаны с реальными мотивами, позволяющими даровать статус беженца. Это наносит «ущерб людям, которые действительно нуждаются в убежище», говорится в тексте.

Немецкие журналисты отмечают, что в последнее время из стран Магриба прибывает все больше мигрантов. Однако, в целом, их число заметно ниже сирийцев. В январе было зарегистрировано 36 тысяч сирийских беженцев, а из Морокко — 1600.

После серии изнасилований в Кельне лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер настаивает на расширении списка т.н. «надежных стран». Свидетели происшествий заявляли, что некоторые из преступников происходят из стран Северной Африки.

Координатор канцлера Ангелы Меркель по проблеме мигрантов дал четкий сигнал североафриканцам: «Не стоит приезжать в Германию, если ты алжирец, тунисец или марокканец».

«Надежные страны происхождения» — те, где не идут горячие конфликты и люди, не подвергаются политическому преследованию. Ранее в этот список включили Турцию, Македонию, Албанию и Косово.

Напомним, что 3−5 февраля в Москве состоится встреча руководителя ХСС Зеехофера с Владимиром Путиным. Партнеры ХСС по правящей коалиции (партии ХДС и СДПГ) считают этот шаг «демаршем».